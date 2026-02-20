Maltempo e rischi in agricoltura | Necessario adottare tutti gli strumenti di tutela esistenti

Il maltempo continua a danneggiare le colture, creando preoccupazione tra gli agricoltori. Le intense piogge e le grandinate improvvise distruggono le produzioni e minacciano il lavoro di molte aziende agricole. È fondamentale utilizzare tutte le misure di protezione disponibili, come coperture e sistemi di drenaggio, per limitare i danni. Solo così si può cercare di salvaguardare la stabilità della filiera agricola di fronte a queste condizioni imprevedibili.

Cambiamento climatico, gestione del rischio e salvaguardia della filiera al centro del convegno nazionale che si è svolto nei giorni scorsi ad Assisi Ridurre il rischio agricolo causato da maltempo e cambiamenti climatici adottando gli strumenti necessari a tutela della filiera. Questo l'obiettivo condiviso nel corso nel diciottesimo Convegno nazionale dedicato alla gestione del rischio in agricoltura che si è svolto ad Assisi il 18 febbraio. Nel corso del convegno è intervenuta l'assessore regionale Simona Meloni che ha dichiarato come la Regione Umbria si stia muovendo in questo ambito attraverso lo stanziamento di risorse e misure specifiche.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Femminicidio e suicidio a Po' Bandino, Proietti: "Rafforzeremo gli strumenti per prevenzione e tutela"

Leggi anche: L’uomo che sta comprando tutti gli esemplari esistenti di una sola carta Pokémon: storia di Kabuto King

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.