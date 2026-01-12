La Regione Calabria investe nel digitale con un fondo di un milione di euro destinato all'occupazione giovanile. La misura mira a sostenere i giovani disoccupati under 35, offrendo opportunità di formazione e inserimento nel mercato del lavoro. Attraverso un avviso pubblico, la regione intende rafforzare le competenze digitali e favorire l'inclusione professionale dei giovani, contribuendo allo sviluppo economico locale.

Un milione di euro per sostenere l’occupazione giovanile e rafforzare le competenze digitali. È questa la dotazione finanziaria della nuova misura annunciata dalla Regione Calabria, che ha pubblicato in pre-informazione un avviso pubblico dedicato ai giovani disoccupati under 35, finalizzato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: L’approfondimento di Pino Cinquegrana sbarca in TV: il format sul Natale arriva sul digitale terrestre in Calabria

Leggi anche: Fondi Pnrr, c'è la svolta digitale per gli ospedali umbri: spicca la cartella digitale con i percorsi di cura

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Calabria scommette sul digitale: fondi regionali per l’occupazione giovanile.

L’impatto del decreto Calabria sulla costituzione dei fondi contrattuali. Il vademecum dell’Anaao - Ecco cosa fare affinché sia garantita la corretta e compiuta applicazione delle norme sui fondi contrattuali così come risultanti dal combinato disposto del "decreto Madia" del 2017 e dal "decreto ... quotidianosanita.it

Lo abbiamo ripetuto in Commissione e in Aula: siamo pronti a scommettere che anche nel 2026 i fondi sviluppo e coesione di Sicilia e Calabria destinati al Ponte resteranno non spesi e sarano destinati ad altro. Il Governo ha bocciato il nostro emendamento c - facebook.com facebook