Obbligazioni callable a tasso fisso step-down come funzionano | quali sono i tassi e rendimenti 2026

Le obbligazioni callable a tasso fisso step-down prevedono pagamenti di cedole elevate nei primi anni, con un tasso di interesse che diminuisce nel tempo. La struttura è trasparente e permette il rimborso totale del capitale alla scadenza. Per il 2026, sono disponibili dettagli sui vari tassi applicati e sui rendimenti attesi, che variano in base alla specifica emissione.

Cedole elevate nei primi anni, una struttura decrescente trasparente e il rimborso integrale del capitale a scadenza. Sono questi i tratti distintivi delle obbligazioni callable tasso fisso step-down, emesse il 26 marzo 2026 con scadenza 26 marzo 2038 e quotate su Borsa Italiana – Euro TLX. Deutsche Bank le propone in due versioni valutarie – euro e dollaro statunitense – per rispondere a profili di investimento diversi, con rendimenti iniziali rispettivamente del 7,00% e del 9,50% annuo lordo. Step-down e callable, come funzionano queste obbligazioni. Il termine step-down indica che la cedola annua – corrisposta ogni 26 marzo a partire dal 2027 – non rimane costante per tutta la durata del titolo, ma diminuisce progressivamente secondo una progressione predefinita e comunicata sin dalla sottoscrizione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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