Le obbligazioni zero coupon sono strumenti finanziari che non prevedono il pagamento di interessi periodici. Gli investitori non ricevono cedole nel corso della durata del titolo, ma ottengono il rendimento complessivo alla data di scadenza. Questi titoli vengono emessi a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale e il guadagno si realizza alla scadenza, quando ricevono l’importo totale.

L’espressione zero coupon indica un titolo finanziario che non paga interessi periodici. Chi investe non riceve quindi delle cedole durante la durata del titolo ma ottiene il guadagno tutto assieme alla scadenza. Si tratta di un termine che compare spesso quando si parla di obbligazioni, titoli di Stato e di investimenti sicuri ma non sempre è chiaro cosa significhi veramente e come funzioni nella pratica. Quali sono dunque i prodotti finanziari di questa tipologia più diffusi e che differenza esiste tra un titolo con cedola e uno senza? Il funzionamento degli zero coupon. Con il termine zero coupon si indica un titolo finanziario il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore rimborsato alla scadenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cosa sono le obbligazioni zero coupon, come funzionano e a chi convengono

Articoli correlati

Buoni fruttiferi postali 2026, le tipologie con rendimento e durata: a chi convengono e quali sono i rischiNel 2026 i buoni fruttiferi postali restano un'opzione sicura per chi vuole far crescere i risparmi nel tempo, con soluzioni che vanno dal parcheggio...

Permessi elettorali: cosa sono, chi può richiederli e come funzionanoI permessi elettorali sono assenze dal lavoro riconosciute per legge a chi svolge funzioni ufficiali durante le consultazioni elettorali (come...

BTP Valore ottobre 2025 tutte le caratteristiche

Contenuti e approfondimenti su Cosa sono

Temi più discussi: BTP Valore, cosa sapere dell’emissione di marzo 2026 | Morningstar Italia; Migliori BTP da comprare oggi sotto 100: conviene investire?; Investire in tempi di guerra e incertezza: le scelte più sicure per proteggere i tuoi risparmi nel 2026; Barclays – Bond in sterline con cedole al 13% annuo e capitale protetto a scadenza.

Obbligazioni: cosa sono, come funzionano e quando possono essere utili negli investimentiLe obbligazioni sono uno degli strumenti più utilizzati da chi vuole investire con un profilo di rischio generalmente più contenuto rispetto alle azioni. Ma cosa sono esattamente e come funzionano? Co ... finanzanews24.com

Obbligazioni: cosa sono e come funzionanoScopri cosa sono le obbligazioni, come funzionano, i rischi e i rendimenti. Guida completa per investire in bond nel 2026. webeconomia.it

Chiedo una conferma di un cosa che è ovvia .. ma non vorrei sbagliare.. in questo caso sono già apposto per quella macroarea giusto Grazie - facebook.com facebook

Che cosa sono i tortelli di artemisia con cui si curavano le donne (e ripieni di erba) - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com