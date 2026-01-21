Mutui in Emilia-Romagna meglio il tasso fisso o variabile? Ecco quali sono le città più care

In Emilia-Romagna, scegliere tra un mutuo a tasso fisso o variabile dipende da diversi fattori, tra cui le condizioni del mercato e le città di riferimento. Nel 2025, il settore ha mostrato segnali di stabilità e crescita, influenzando le decisioni delle famiglie e le dinamiche dei mutui. In questo approfondimento, analizzeremo le caratteristiche di entrambe le opzioni e le città più costose della regione.

Bologna, 21 gennaio 2026 — Il mercato dei mutui in Emilia-Romagna archivia il 2025 con un bilancio complessivamente positivo, segnato da tassi di interesse più favorevoli rispetto al biennio precedente e da una rinnovata fiducia delle famiglie verso l’acquisto della casa. È quanto emerge dall’indagine dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, che fotografa un anno di transizione: da un lato il calo deciso dei tassi variabili, dall’altro una graduale risalita del fisso, rimasto comunque su livelli storicamente sostenibili. La politica accomodante della Bce e la discesa dei tassi di interesse. Dopo un 2024 di ripresa, il 2025 ha beneficiato nella prima parte dell’anno della politica monetaria accomodante della Banca Centrale Europea, che ha favorito una sensibile discesa dei tassi indicizzati all’Euribor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

