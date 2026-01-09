Bagheria commemora Alfredo Ormando | martedì 13 gennaio la cerimonia a Villa Butera

Bagheria ricorda Alfredo Ormando, scrittore e poeta di San Cataldo, con una cerimonia prevista per martedì 13 gennaio a Villa Butera. L’evento onora la memoria di Ormando, che il 13 gennaio 1998 si diede fuoco in piazza San Pietro a Roma come gesto di protesta contro le discriminazioni. L’iniziativa intende mantenere vivo il ricordo di una figura che ha segnato il nostro territorio e il dibattito sui diritti civili.

Il Comune di Bagheria rende omaggio alla memoria di Alfredo Ormando, lo scrittore e poeta di San Cataldo che il 13 gennaio 1998 che - partendo da Palermo (dove viveva) - si diede fuoco in piazza San Pietro a Roma come gesto estremo di protesta contro le discriminazioni nei confronti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Bagheria investe sulla prevenzione: screening gratuito per cuore e reni a Villa Butera Leggi anche: Finalissima di X-Factor, Bagheria tiferà per la "sua" Delia in diretta dal teatro di Villa Butera Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il poeta gay partito da Palermo per darsi fuoco in Vaticano: Intitolare una via di Bagheria ad Alfredo Ormando; Lo scrittore omosessuale siciliano che “sfidò” la Chiesa e si diede fuoco in piazza San Pietro. Bagheria commemora Alfredo Ormando: martedì 13 gennaio la cerimonia a villa Butera - Il Comune di Bagheria rende omaggio alla memoria di Alfredo Ormando, lo scrittore e poeta di San Cataldo che il 13 gennaio 1998 si diede fuoco in piazza San Pietro a Roma come gesto estremo di protest ... comune.bagheria.pa.it Il poeta gay partito da Palermo per darsi fuoco in Vaticano: "Intitolare una via di Bagheria ad Alfredo Ormando" - La richiesta contenuta in una lettera inviata da Piero Montana (storico attivista per i diritti Lgbtq+) al sindaco Filippo Tripoli. palermotoday.it

BAGHERIA: A Villa Butera la commemorazione di Alfredo Ormando Il Comune di Bagheria rende omaggio alla memoria di Alfredo Ormando, lo scrittore e poeta di San Cataldo che il 13 gennaio 1998 si diede fuoco in piazza San Pietro a Roma come gesto est - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.