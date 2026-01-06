Nuvolí AltaFratte a Roma per la sua prima di Coppa Italia | in palio la semifinale

La Nuvolí AltaFratte si prepara alla sua prima partita di Coppa Italia, in programma mercoledì sera alle 20:30 a Roma. Dopo aver disputato il girone B di serie A2 Tigotà, la squadra affronta questa competizione con l’obiettivo di raggiungere le semifinali. La partita rappresenta un’importante occasione per la squadra di mostrare il proprio valore in una competizione nazionale.

Messo temporaneamente da parte l’impegno nel girone B di serie A2 Tigotà, la Nuvolí si appresta ad affrontare in trasferta la sua “prima” di Coppa Italia che la vedrà impegnata mercoledì sera a Roma con fischio d’inizio alle ore 20:30. Si perché mai sino a oggi la società padovana aveva avuto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

