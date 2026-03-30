Sono iniziati i lavori per il nuovo ponte di Calambrone, che sostituirà quello provinciale. La Regione ha stanziato circa 40 milioni di euro provenienti dai fondi per Darsena Europa. Un sopralluogo ha confermato che i lavori procedono senza intoppi. La realizzazione del ponte rappresenta un intervento previsto per migliorare la viabilità locale.

di Enrico Mattia Del Punta PISA "I lavori sono partiti e stanno andando bene. Dal sopralluogo si rafforza la necessità di portare a termine il progetto del nuovo ponte sullo Scolmatore a Calambrone, che, come Regione, andremo a realizzare in sostituzione del ponte provinciale. Abbiamo le risorse e saranno fondi interamente regionali presi dal bilancio di 200 milioni della Darsena Europa ". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ieri mattina si è recato per un sopralluogo ai lavori iniziati venerdì scorso sul ponte mobile della Fi-Pi-Li che conduce al porto di Livorno, dopo il dissesto avvenuto il 6 marzo mentre si stava aprendo per consentire il passaggio di un’imbarcazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo ponte di Calambrone: "Sì con 40 milioni della Regione dai fondi per Darsena Europa"

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