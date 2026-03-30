Nuovo crollo dell’Olimpia Sorpasso Udine nel finale

L’Olimpia ha subito un altro crollo sul campo, questa volta contro Udine, che ha vinto con il punteggio di 86-83. La squadra ospite ha recuperato otto punti negli ultimi cinque minuti, riuscendo a superare inaspettatamente la capolista. La partita si è conclusa con Udine che ha sorpassato l’Olimpia nel finale, nonostante un avvio favorevole alla squadra di casa.

Ancora una volta vedere lo striscione del traguardo vicino diventa kryptonite per l’Olimpia. Stavolta la rimonta è di Udine che vince 86-83 recuperando 8 punti di svantaggio negli ultimi 5’ con l’Armani. Milano paga a caro prezzo l’110 al tiro di Brooks e mancando il suo miglior realizzatore (ha chiuso a quota 11 con 99 ai liberi), non trova alternative se non le incursioni di un Mannion (nella foto) positivo con 19 punti. Arrivano anche i 16 di Nebo con 77 da 2, ma è in difesa che i 30 punti subiti nell’ultimo quarto mettono in crisi l’Armani. L’EA7 perde un’occasione importante perchè non sfrutta la sconfitta di Venezia e resta inchiodata al 4° posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuovo crollo dell’Olimpia. Sorpasso Udine nel finale Articoli correlati Olimpia Milano, altro finale da dimenticare: a Udine un nuovo koMilano, 29 marzo 2026 – Paradossalmente l’Olimpia dovrebbe provare ad imboccare il rush finale sotto nel punteggio per provare ad affrontarlo in modo... Highlights Udine - Milano 86-83: rimonta storica, l'Olimpia crolla ancora nel finale!Serata storica per Udine, che vince 86-83 con Milano grazie alle giocate da applausi di Christon (25 punti) e Alibegovic (16 punti). Una raccolta di contenuti su Sorpasso Udine Argomenti discussi: Nuovo crollo dell’Olimpia. Sorpasso Udine nel finale. Olimpia Milano, altro finale da dimenticare: a Udine un nuovo koL’Armani si fa rimontare per l’ennesima volta, questa volta il successo è di Udine che vince 86-83. Non bastano i 16 punti di Mannion e Nebo. ilgiorno.it Udine-Olimpia Milano 86-83: highlights Serie ADomenica amara per Milano che perde in volata 86-83 a Udine nella 24a giornata di Serie A, al termine di una settimana intensa col doppio turno di Eurolega e i match con Monaco, perso, e Virtus Bologn ... sport.sky.it