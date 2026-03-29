Lunedì sera si è disputata una partita di pallacanestro tra due squadre di vertice in Italia. La squadra ospite ha subito una sconfitta in trasferta contro la formazione di casa, con il punteggio finale che ha sancito un nuovo risultato negativo per la squadra di Milano. La gara si è conclusa con un margine di punti favorevole alla squadra di casa, portando a una sconfitta per la formazione ospite.

Milano, 29 marzo 2026 – Paradossalmente l’ Olimpia dovrebbe provare ad imboccare il rush finale sotto nel punteggio per provare ad affrontarlo in modo diverso e non farsi rimontare per l’ennesima volta. La kriptonite dell’Olimpia è il +8 a 5’ dalla fine che la fa smettere di giocare mentre Udine mette la freccia e vince 86-83. Milano paga a caro prezzo l’110 al tiro di Brooks e mancando il suo miglior realizzatore (ha chiuso a quota 11 con 99 ai liberi), non trova reali alternative se non le incursioni di un Mannion positivo con 16 punti. Arrivano anche i 16 di Neb o con 77 da 2, ma è in difesa che i 30 punti subiti nell’ultimo quarto mettono in crisi l’Armani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, altro finale da dimenticare: a Udine un nuovo ko

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