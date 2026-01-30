San Leucio del Sannio adottata la variante al Piano urbanistico comunale

La giunta di San Leucio del Sannio ha approvato ufficialmente la nuova variante al Piano urbanistico comunale. La decisione è stata presa durante l’ultima riunione, con una delibera firmata dal sindaco Nascenzio Iannace. Ora il documento sarà disponibile per i cittadini, che potranno consultarlo e conoscere le modifiche apportate.

La variante al vigente Piano urbanistico comunale (PUC) è stata adottata con deliberazione della giunta comunale presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace. L'atto è stato ratificato ai sensi del regolamento regionale in materia e la documentazione completa è depositata presso l'Ufficio Urbanistica del Comune, a disposizione del pubblico per 30 giorni naturali, successivi e consecutivi, a partire dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC n.05 del 27012026. Gli atti possono essere consultati dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, e il mercoledì dalle ore 16 alle ore 17,30, presso la sede municipale.

