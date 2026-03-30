Nuovi sindaci nelle città gemellate con Valmadrera

L’amministrazione di Valmadrera ha inviato messaggi di congratulazioni ai nuovi sindaci delle città gemellate di Châteauneuf les Martigues, in Francia, e di Weissenhorn, in Germania, dopo le elezioni svoltesi all’inizio di marzo. I messaggi contengono anche gli auguri di buon lavoro per i mandati appena iniziati.

Tutte le amministrazioni si dicono entusiaste ed interessate a far crescere i gemellaggi in vari ambiti "all'insegna di un comune spirito europeista” Il sindaco francese Roland Mouren già sindaco, ora rieletto, aveva incontrato la comunità di Valmadrera in occasione della giornata europea dello scorso settembre, presentando la sua città in un dibattito all'insegna dell'Europa a cura di Progetto Valmadrera, mostrando grande motivazione verso i gemellaggi. Ad elezione appena avvenuta, monsieur Mouren ha inviato un comunicato e un video al sindaco di Valmadrera esprimendo la piena volontà di riprendere la collaborazione tra le due città per riconsolidare l'amicizia iniziata molti anni fa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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