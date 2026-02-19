Visite | delegazione pisana nelle città gemellate di Gerico e Acco

Una delegazione pisana ha visitato Gerico e Acco per rafforzare i legami tra le città. La visita, avvenuta nel fine settimana, è stata organizzata su invito delle municipalità locali, con l’obiettivo di approfondire la collaborazione culturale e sociale. A guidare il gruppo, l’Assessore Riccardo Buscemi, insieme a Luca Leone e Padre Valentino Ghiglia, ha incontrato funzionari e cittadini per discutere progetti condivisi. Durante il viaggio, sono state visitate scuole e centri comunitari, per promuovere scambi e iniziative comuni. La missione ha rafforzato il rapporto tra Pisa e le città mediorientali.

Pisa, 19 febbraio 2026 – Nel corso dello scorso fine settimana, una delegazione del Comune di Pisa, composta dall’Assessore alla Scuola e ai Gemellaggi Riccardo Buscemi, dal Dirigente comunale ai Servizi Istituzionali e ai Gemellaggi Luca Leone e da Padre Valentino Ghiglia, Vice Commissario di Terra Santa per la Toscana, si è recata in Israele e Palestina su invito ufficiale delle città gemelle di Gerico e Acco. La visita istituzionale si inserisce nel quadro delle attività di cooperazione internazionale promosse dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di consolidare le relazioni bilaterali e sviluppare ulteriori opportunità di collaborazione, in particolare nei settori educativo, culturale e sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rapporti sempre più intensi con le tre città gemellateNel 2026, la città continuerà a rafforzare i rapporti con le tre città gemellate, puntando ad ampliare le collaborazioni e consolidare i legami esistenti.

