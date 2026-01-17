Rapporti sempre più intensi con le tre città gemellate

Nel 2026, la città continuerà a rafforzare i rapporti con le tre città gemellate, puntando ad ampliare le collaborazioni e consolidare i legami esistenti. L’obiettivo è promuovere scambi culturali, economici e sociali, favorendo un dialogo costante e costruttivo tra le comunità coinvolte. Questo impegno mira a rafforzare le relazioni internazionali e a valorizzare il ruolo della città come punto di incontro e cooperazione tra diverse realtà.

Anche nel 2026 la città curerà i rapporti con le proprie 'gemelle' cercando di ampliarne il numero e mantenendo con le tre attuali un rapporto sempre più intenso. Una delegazione massese sarà a fine maggio a Vernon, il comune francese della Normandia con il quale intratteniamo rapporti, mentre a luglio ci sarà la visita nella storica alleata Bad Kissingen, nella Baviera tedesca, che a Massa è omaggiata dalla piazza sul Lungomare che porta il suo nome e che ospita un'opera tanto iconica come irripetibile quale le Vele di marmo. Vernon e Bad Kissingen restituiranno, assieme alla polacca Nowy Sacz, che si trova nel voivodato della Piccola Polonia, la visita nei tre giorni in cui si celebra San Francesco, il patrono della città: il 3, 4 e 5 ottobre si ripeterà la grande festa che già si è svolta negli ultimi anni.

