Nuovi programmi per i licei | così la vita diventa un capitolo e non un sistema

È stato modificato l’articolo 9 della Costituzione, introducendo il riconoscimento della biodiversità e degli ecosistemi come valori fondamentali della Repubblica. La novità si inserisce nell’ambito di nuovi programmi per i licei, che puntano a trasformare il sistema educativo e a considerare la vita come un insieme di capitoli anziché un sistema chiuso.

Abbiamo modificato l’articolo 9 della Costituzione dove, finalmente, la Repubblica riconosce la biodiversità e gli ecosistemi come valori fondanti del nostro vivere civile. Non è un dettaglio lessicale: si riconosce che la vita sul pianeta è un sistema dal cui funzionamento dipende la nostra sopravvivenza. Alle parole, però, non seguono i fatti, se guardiamo come costruiamo la scuola, dove questo sistema di valori non c’è, o meglio non è centrale, fondante, come previsto dalla Costituzione. Le nuove Indicazioni nazionali organizzano il sapere da trasmettere attraverso i licei attorno a discipline e “conoscenze essenziali”, con un forte accento sull’area matematico-scientifico-tecnologica, dove la biologia perde identità e l’ecologia non compare come chiave interpretativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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