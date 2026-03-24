Scuola nuovi programmi per i licei Entra l’Ai geografia distinta da storia
Scuola, è arrivata sul tavolo del ministero la revisione dei programmi per i licei. La geografia verrà distinta dalla storia mentre c’è stata un’apertura all’uso dell’Intelligenza artificiale che entrerebbe trasversalmente in tutte le discipline. Servizio di Antonella Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Articoli correlati
Scuola, arrivano i nuovi programmi per i licei: torna la geografia, con IA e Storia vista dall’OccidenteSecondo le indiscrezioni anticipate dalla professoressa Loredana Perla a capo della commissione per le linee guida per i licei, a partire da...
Leggi anche: Ecco i nuovi programmi nei licei: torna la geografia, più storia sull’Occidente. Arriva la IA nelle varie discipline
Scuola, nuovi programmi per i licei. Entra l’Ai, geografia distinta da storia
Una raccolta di contenuti su Scuola nuovi programmi per i licei...
Temi più discussi: I nuovi programmi per i licei: entra l’Ai, torna la geografia; Nuove Indicazioni nazionali per i licei, cosa cambia; Arrivano le nuove indicazioni per i licei: intelligenza artificiale e spazio all'italiano. La geografia tornerà materia autonoma; Nuovi programmi per i licei: torna la geografia, entra l'Ia, formazione all'estero e studio delle lingue con il metodo Clil.
Scuola, arrivano i nuovi programmi per i licei: torna la geografia, con IA e Storia vista dall’OccidenteSecondo le indiscrezioni anticipate dalla professoressa Loredana Perla a capo della commissione per le linee guida per i licei, a partire da settembre ... fanpage.it
Nuovi programmi per i licei: torna la geografia, entra l'Ia, formazione all'estero e studio delle lingue con il metodo ClilDopo aver messo a punto i nuovi programmi per la scuola dell'infanzia, le elementari e le medie, che entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico 2026-2027, la commissione guidata ... ilmessaggero.it
La Provincia Unica TV. . Cresce la Uil Scuola Lombardia, con un aumento del 44% degli iscritti. Il sindacato è a Sondrio per il suo congresso - facebook.com facebook
Nella rubrica “Tre domande a” Orizzonte Scuola ha intervistato il presidente nazionale di ANQUAP, Giorgio Germani, per approfondire i contenuti dell’iniziativa e le ricadute sul funzionamento delle istituzioni scolastiche. x.com