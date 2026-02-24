UVM-ADI | ritorno alla sede abituale al PTA San Luigi con nuovi orari di ricevimento

L’Unità Valutativa Multidimensionale (UVM) - Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ha ripreso le attività presso il PTA San Luigi, dopo aver sospeso temporaneamente i servizi. La causa di questo ritorno è la conclusione di lavori di ristrutturazione che hanno migliorato gli spazi. Da lunedì 26 febbraio, i cittadini possono contattare gli operatori negli orari aggiornati, offrendo assistenza più efficace e puntuale. La riapertura riguarda le persone che vivono nel distretto di Catania.

Le attività erano state temporaneamente trasferite presso la sede di via Pola 13 a seguito dell’avvio dei lavori di adeguamento alle norme antincendio del PTA San Luigi Con il completamento degli interventi programmati, il servizio riprende regolarmente nella sede abituale, garantendo continuità assistenziale ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Festività natalizie: variazioni per cup e servizio navetta del pta "San Luigi" Sant'Agata, niente ricevimento istituzionale il 3 febbraio: "Priorità al ritorno alla normalità dopo il ciclone Harry"Il Comune di Catania ha deciso di non organizzare il ricevimento istituzionale per le celebrazioni di Sant'Agata il 3 febbraio, privilegiando il ritorno alla normalità dopo gli eventi causati dal ciclone Harry.