Sos buio alla Cappella Espiatoria

La Cappella, simbolo della città e meta di molti visitatori, si trova in piena oscurità ogni sera. La causa è l’interruzione dell’illuminazione pubblica che lascia il luogo al buio. Questa situazione crea disagio tra i cittadini e mette a rischio la sicurezza dei visitatori. Le autorità sono state avvisate, ma ancora non ci sono soluzioni definitive. La situazione resta critica e necessita di un intervento immediato. La gente aspetta risposte chiare e rapide.

Un luogo simbolo della città, meta di migliaia di visitatori ogni anno, ma che la sera cade nella penombra. È la segnalazione lanciata in Consiglio comunale sulla situazione dell'illuminazione attorno alla Cappella Espiatoria, il monumento cittadino che ricorda il regicidio del 29 luglio 1900. A sollevare il problema è stato il consigliere di Forza Italia, Massimiliano Longo. "Parliamo di uno dei luoghi più visitati di Monza – sottolinea il consigliere –, ma l'avancorte è quasi completamente al buio. Qui esistono anche problemi di sicurezza: ci sono presenze che ogni tanto devono essere monitorate".