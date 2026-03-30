Nuova Toyota Celica 2027 | dai rally alla strada in un attimo

È stato diffuso un aggiornamento sulla futura Toyota Celica 2027, nota anche come Celica Sport o GR Celica. Sebbene il modello non sia ancora stato presentato ufficialmente, circolano numerose anticipazioni affidabili che forniscono dettagli sul progetto. La vettura si prepara a passare dai rally alla strada, secondo le indiscrezioni disponibili.

La nuova Toyota Celica 2027 (spesso chiamata anche Celica Sport o GR Celica ) non è ancora ufficiale al 100%, ma ormai ci sono molte anticipazioni abbastanza credibili. Sembra che l’auto possa rinascere come vettura destinata ai rally, per poi vedere una versione definitiva stradale. Ecco un riassunto chiaro di come dovrebbe essere Come sarà la nuova Celica (2027). Coupé sportiva a 2 porte Torna alle origini: bassa, aggressiva, stile racing.. Design ispirato al rally Linee più muscolose, prese d’aria grandi e look “GR” (Gazoo Racing).. Probabile posizione nella gamma: sopra la GR86 ma sotto la Supra. Motore e prestazioni. Nuovo 2.0 turbo benzina (codice G20E). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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