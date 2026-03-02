Una nuova versione della Toyota Celica, prevista per il 2027 o 2028, è stata avvistata durante un test su strada sterrata in Portogallo. Si tratta di un prototipo da rally che ha suscitato interesse tra appassionati e media, portando alla luce dettagli sulla possibile evoluzione del modello. L’auto è stata fotografata mentre si trovava in fase di collaudo, senza ancora essere ufficialmente presentata.

Ecco un quadro completo e aggiornato su come potrebbe essere davvero la nuova Toyota Celica “20272028” dopo che un prototipo da rally è stato immortalato durante test su strada sterrata (in Portogallo) e ha scatenato discussioni tra appassionati e media. 1. Cosa è stato avvistato. Toyota Gazoo Racing ha mostrato in test un prototipo con carrozzeria coupé da rally, diverso dalla GR Yaris che ha dominato finora nel WRC. La forma è compatta, con passaruota larghi e una silhouette sportiva. La nuova vettura potrebbe prendere il posto della GR Yaris nel Mondiale Rally 2027.. Anche se è camuffata, le proporzioni ricordano una coupé molto più simile alle leggende Celica che alle attuali Toyota da rally. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Celica 2027: nasce per i rally, arriva su strada

La Toyota del futuro: la Celica ispira la vettura WRC 2027La partecipazione di una rinomata casa automobilistica al WRC resta centrale nonostante il periodo particolarmente critico vivido dal Campionato.

Toyota Celica GT-Four: lunga vitaLa Toyota Celica GT-Four è stata una vettura fondamentale per l’evoluzione del rally moderno.

Approfondimenti e contenuti su Nuova Toyota Celica.

Temi più discussi: Questa è la prima foto della nuova Toyota Celica?; WRC | Toyota: la nuova vettura 2027 ha le forme della Celica; Toyota Celica 2028: primo avvistamento per la coupé da 400 CV; Toyota GR Celica 2027: prototipo rally e novità per la sportiva.

Toyota Celica, il ritorno della coupè si avvicinaToyota sta testando una nuova coupé da rally che potrebbe anticipare forma e dinamiche della nuova generazione della Celica ... formulapassion.it

Toyota, si mostra la nuova Celica: cosa sappiamo sul ritorno del mitoToyota non molla e ripesca il mito Celica per il WRC 2027. Tra telai tubolari low cost e un Mondiale in crisi d'identità. clubalfa.it

Toyota Celica 2028: primo avvistamento per la coupé da 400 CV L’auto di queste foto spia dovrebbe essere la versione da corsa della nuova Toyota Celica. #toyotacelica - facebook.com facebook

#WRC | Toyota: la nuova vettura 2027 ha le forme della Celica x.com