Cantiere per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto | dal 20 gennaio parte la nuova viabilità

A partire dal 20 gennaio, prenderà avvio la nuova viabilità legata al cantiere per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto a Cesenatico. Dopo i primi lavori di preparazione iniziati il 7 gennaio, il progetto coinvolge numerosi servizi e richiede una gestione attenta di cittadini e imprese per garantire la sicurezza e il rispetto delle tempistiche.

Sta per entrare definitivamente nel vivo il nuovo cantiere del Ponte del Gatto a Cesenatico dopo che dal 7 gennaio la ditta incaricata ha cominciato i lavori per la predisposizione di un cantiere grande e complesso che coinvolge cittadini, imprese e diversi sottoservizi. Da martedì 20 gennaio entrerà in vigore la nuova viabilità con l'ordinanza comunale firmata prorpio nella giornata di oggi. Il cantiere si svilupperà su via Cecchini, a nord e a sud del Ponte del Gatto: dal ponte fino all’altezza dell’autofficina Biondi, esclusa, in direzione Levante, dal ponte e fino all’altezza del primo ristorante in direzione Ponente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

