file per i lavori sul ronco ponte demolizione e varo della nuova struttura

13 feb 2026

Luca Bianchi, operaio specializzato, ha guidato con successo la demolizione del vecchio ponte sul Ronco, mentre questa mattina sono iniziati i lavori per il varo della nuova struttura che sostituirà quella ormai datata. La giornata si è aperta con l’arrivo di mezzi pesanti e attrezzature, mentre le operazioni di demolizione della vecchia infrastruttura sono state particolarmente lunghe e complesse, causando ritardi e code sulla statale Adriatica e sulla Ravegnana.

Quella di ieri è stata un’altra mattinata di code e rallentamenti per chi ha viaggiato sulla statale Adriatica e sulla Ravegnana. A complicare la viabilità non è stato solo il semaforo con senso alternato tra Savio e Fosso Ghiaia, ma anche la movimentazione di mezzi pesanti nella della rotonda della Ravegnana, con chiusure temporanee. Proprio qui, infatti, sono in corso i lavori di rifacimento del ponte sul fiume Ronco, parte del secondo lotto del cantiere Anas sulla ss16. "Entro febbraio - ha fatto sapere l’azienda - è prevista la demolizione dell’impalcato esistente e il varo della nuova struttura metallica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

