Santarcangelo | Zona Stazione via Ca’ Fabbri cambia senso per nuova pista ciclabile e più parcheggi Inizia fase test

A Santarcangelo, la strada via Ca’ Fabbri ha cambiato senso di marcia a causa della realizzazione di una nuova pista ciclabile e di parcheggi aggiuntivi. La modifica mira a migliorare la mobilità e favorire l’uso della bicicletta nella zona. Questa fase di prova durerà alcune settimane, durante le quali si monitoreranno i flussi di traffico. I residenti e i pendolari dovranno adattarsi alle nuove disposizioni per facilitare il progetto di riqualificazione.

Santarcangelo Ridisegna la Zona Stazione: Via Ca' Fabbri a Senso Unico per un Futuro più Sostenibile. Santarcangelo di Romagna si prepara a un cambiamento significativo nella viabilità della zona stazione. Da lunedì 16 febbraio 2026, via Ca' Fabbri diventerà a senso unico in direzione della via Emilia, dando il via a una fase sperimentale di 30 giorni volta a valutare l'impatto sul traffico in vista della realizzazione di un nuovo collegamento ciclopedonale. L'intervento, che fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione urbana, mira a migliorare la fruibilità dell'area e a incentivare la mobilità sostenibile.