Nuova pista ciclabile Porta a Lucca più green Arrivano 200mila euro

A Porta a Lucca, via Giovanni Pisano sarà interessata da una nuova pista ciclabile grazie a uno stanziamento di 200mila euro nel bilancio 2026. Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità sostenibile e a promuovere un ambiente più pulito e accessibile per i cittadini di Lucca. L'intervento rappresenta un passo importante verso un ambiente urbano più vivibile e a misura di bicicletta.

Via Giovanni Pisano a Porta a Lucca avrà una nuova pista ciclabile con lo stanziamento di 200mila euro nel bilancio 2026. Si arriva a questo passo dopo le innumerevoli proteste di cittadini e residenti e dopo un question time in consiglio comunale tra l'assessore Virginia Mancini con delega ai lavori pubblici e il capo gruppo di Una città in Comune, Francesco Auletta. "Lo scorso settembre avevamo depositato un'interpellanza sul pessimo stato in cui versa la vecchia ed inutilizzabile pista ciclabile di via Giovanni Pisano e sui rischi per la sicurezza di chi la utilizza. In tutti questi mesi il Comune non è mai intervenuto.

