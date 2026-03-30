La polizia ha portato a termine un’operazione di vasta portata nel parco Sempione di Torino, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nel quartiere Barriera. Questa zona, nota per problemi di sicurezza, ospita una presenza significativa di soggetti con comportamenti problematici e attività illegali. L’intervento ha comportato lo sgombero di numerose persone e la rimozione di oggetti lungo le aree pubbliche.

Il quartiere Barriera a Torino è uno dei più critici per quanto concerne la sicurezza. La marginalità, unita a una vasta presenza di soggetti poco raccomandabili, che vivono nell’ombra della legge, invisibili e senza nulla da perdere, lo ha trasformato in uno dei luoghi meno sicuri di Torino. L’obiettivo del governo Meloni fin dal suo insediamento è stato quello di eliminare queste zone franche della legge per permettere ai cittadini di poter godere appieno delle loro città. Tra questi interventi, questa mattina è stata avviata un’operazione ad alto impatto al Parco Sempione di Torino, zona Barriera, disposta dal questore Massimo Gambino, che si inserisce nei servizi che vengono effettuati con cadenza ormai settimanale nella zona per contrastare degrado e criminalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuova operazione "alto impatto" della polizia: sgomberato il parco Sempione di Torino

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