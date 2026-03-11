Marano operazione alto impatto della Polizia Metropolitana di Napoli | sequestrate armi e veicoli con targa straniera

L'attività della Polizia Metropolitana di Napoli nell'ambito dell'operazione interforze ha portato ad identificare 162 persone a Marano Si è conclusa la nuova operazione "Alto Impatto" svolta nel territorio di Marano di Napoli. L'intervento ha visto operare congiuntamente la Polizia Metropolitana di Napoli, la Squadra Mobile della Questura, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, in un'azione coordinata nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Questi i risultati della attività del Nucleo Ispettivo Sicurezza Autovetture (NISA) della Polizia...