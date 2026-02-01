Via alla posa della prima pietra per la nuova sede della Cedaspe

Questa mattina a Carpiano si sono aperti i cantieri per la nuova sede di Cedaspe. La cerimonia di posa della prima pietra ha segnato l’inizio dei lavori, che trasformeranno un’area della zona industriale. Cedaspe, con oltre 50 anni di esperienza, si prepara a rafforzare la propria presenza nel settore degli isolatori e degli accessori per trasformatori di distribuzione e potenza.

Con la cerimonia di posa della prima pietra, nella zona industriale di Carpiano sono partiti i lavori per la costruzione della nuova sede di Cedaspe, azienda leader nella produzione di isolatori e accessori per trasformatori di distribuzione e potenza, con oltre 50 anni di esperienza nel settore elettromeccanico. Attualmente Cedaspe opera con due sedi, a San Giuliano Milanese e Melegnano. Il sito di Carpiano riunirà uffici e produzione in un unico luogo, ottimizzando spazi, infrastrutture e processi operativi. Il nuovo stabilimento comprenderà un'area produttiva di circa 10mila metri quadrati e una zona uffici distribuita su due piani.

