A fine marzo si è posata la prima pietra della nuova fabbrica del granchio blu di Copego, un investimento di 11 milioni di euro inserito nel PNRR. L’impianto creerà circa 40 nuovi posti di lavoro, di cui quattro provenienti da investitori veneti del settore della pesca. L’iniziativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nel settore ittico locale.

Ci siamo. A fine marzo la prima pietra del nuovo stabilimento di Copego, prima pietra per creare altri 40 posti di lavoro grazie ad un investimento di 11 milioni di euro nell’ambito di un progetto inserito nel Pnrr, altri quattro arriveranno da investitori veneti che lavorano nel mondo della pesca. L’impianto, a ridosso di quello già esistente, su una superficie di 4mila metri quadrati. All’interno un reparto per la lavorazione di vongole e ostriche. Ed anche un settore per la trasformare il granchio blu, l’alieno del mare arrivato dagli Stati Uniti. Sarà un reparto ’gemello’ di quello che si trova nello stabilimento storico di Copego. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova fabbrica del granchio blu. A marzo la posa della prima pietra

