Il nuovo missile Usa che colpisce l' Iran Il Precision Strike ha ucciso 21 persone in una scuola il primo giorno di guerra

Il 28, gli Stati Uniti hanno lanciato un missile balistico di nuova concezione contro l'Iran, colpendo una scuola e causando la morte di 21 persone. Si tratta di un'operazione militare che ha segnato l'inizio di un conflitto tra le due nazioni, con l'uso di armi di ultima generazione sperimentate in questa occasione.

Gli Usa sperimentano (anche) nuove armi in Iran. Così, gli Stati Uniti hanno usato un missile balistico di nuova concezione il primo giorno della guerra contro l'Iran, lo scorso 28 febbraio, colpendo una scuola elementare e una palestra nella città di Lamerd, nel sud del Paese, causando la morte di almeno 21 persone. Lo scrive il New York Times citando esperti di armi e un'analisi visiva. La scuola di Minab L'attacco è avvenuto lo stesso giorno in cui un missile da crociera Tomahawk statunitense ha colpito una scuola nella città di Minab, a diverse centinaia di chilometri di distanza, uccidendo 175 persone, in gran parte studentesse. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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