Nelle ore successive alla strage di Minab, in Iran, in cui sono state uccise 175 persone, principalmente bambini, sono stati segnalati altri attacchi. Secondo fonti statunitensi, gli Stati Uniti avrebbero condotto un bombardamento su una scuola elementare nel paese. Questa operazione si aggiunge a un quadro di azioni militari che coinvolgono l’uso di armi in diverse zone del territorio iraniano.

Il bombardamento americano della scuola elementare di Minab, in Iran, nel quale sono morte 175 persone, quasi tutte bambini, non è stato l’unico. Mentre gli abitanti della cittadina iraniana assistevano alla strage statunitense, centinaia di chilometri più a sud, a Lamerd, se ne stava consumando un’altra molto simile che ha causato almeno 21 morti. Lo rivela un’inchiesta del New York Times che, attraverso un’analisi visiva condotta da esperti, è riuscito a stabilire come un’arma che presenta le caratteristiche di un missile balistico di nuova concezione e di fabbricazione americana abbia colpito una palestra e una scuola elementare... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nyt: “Nuova arma Usa contro scuola e palestra in Iran nel giorno della strage di Minab. Almeno 21 morti”.

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