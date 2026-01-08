Nts Informatica Rimini torna in campo per chiudere l' andata doppio impegno in Sardegna
Nts Informatica Rimini si prepara a chiudere l’andata con due partite in Sardegna. Dopo l’esperienza dello scorso anno, la squadra ha pianificato con attenzione la trasferta per garantire una gestione efficace degli aspetti logistici. La partenza anticipata di un giorno mira a ridurre eventuali imprevisti, assicurando così la miglior preparazione possibile in vista delle sfide in terra sarda.
L'esperienza dello scorso anno in terra sarda ha insegnato che nella gestione di una trasferta così impegnativa non si può lasciare nulla al caso, anche dal punto di vista logistico, tant'è che Nts Informatica Basket Rimini partirà con un giorno d'anticipo per ridurre i potenziali effetti.
