Elda e Gilberto festeggiano 60 anni di vita passati insieme | nozze di diamante

Elda e Gilberto celebrano 60 anni di matrimonio, un traguardo importante che testimonia una lunga vita condivisa. Nata rispettivamente a Boratella di Mercato Saraceno e a San Mamante di Cesena, la coppia ha vissuto insieme momenti significativi dal primo gennaio 1966. Questa ricorrenza di nozze di diamante rappresenta un’occasione per ricordare il valore della famiglia e della collaborazione nel tempo.

Il primo gennaio del 2026 hanno festeggiato il 60esimo anniversario di matrimonio Elda Caselli, nata a Boratella di Mercato Saraceno il 31051946, e Gilberto Brunacci, nato a San Mamante di Cesena il 22051939. Insieme a tutta la famiglia si festeggiano questi meravigliosi anni di vita passati.

