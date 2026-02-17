Un arresto e 10 persone denunciate nel fine settimana | i controlli dei carabinieri nel Vco
Nel fine settimana, i carabinieri del Vco hanno arrestato un uomo e denunciato dieci persone, dopo aver controllato numerosi veicoli sulla strada principale di Verbania. Durante i controlli, hanno anche ritirato tre patenti di guida e segnalato sei giovani per consumo di sostanze stupefacenti, trovati con droghe leggere in tasca.
Una persona arrestata, dieci denunce, tre patenti ritirate e sei giovani segnalati alla Prefettura. É questo il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dai carabinieri lungo le strade del Vco. In particolare, a Domodossola i militari hanno arrestato un 20enne che, già sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato all'interno della sua abitazione durante alcuni controlli. A Verbania, invece, tre cittadini stranieri, un 50enne, 44enne e un 42enne, tutti residenti nel capoluogo, sono stati denunciati in concorso per minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere.🔗 Leggi su Novaratoday.it
