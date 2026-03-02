Controlli dei carabinieri nel week end | 28enne fermato e denunciato dopo una lite

Nel fine settimana in Ossola, i carabinieri sono intervenuti per una lite tra giovani e hanno fermato un 28enne che portava con sé un tubo metallico lungo 40 centimetri. Dopo l’identificazione, l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi. L’intervento ha portato all’accertamento dei fatti e alla conseguente denuncia.

Con sé l'uomo aveva un tubo lungo 40 centimetri. Denunciato anche un automobilista trovato ubriaco alla guida Intervenuti per una lite tra giovani, i carabinieri denunciano un 28enne per porto abusivo di armi. É successo nel fine settimana in Ossola, dove i militari hanno fermato e identificato un 28enne che aveva con sè un tubo metallico lungo 40 centimetri. Il giovane ha consegnato l'arma impropria ai carabinieri senza però fornire una valida spiegazione del perchè fosse in suo possesso. Per questo motivo è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. A Verbania, invece, i carabinieri hanno denunciato un automobilista che è stato trovato ubriaco alla guida, con un tasso alcolemico pari a 2,56 gl, valore di gran lunga superiore ai limiti consentiti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

