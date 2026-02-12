Al Centro di Teatro Internazionale la prima assoluta di Nn tratto dal romanzo Neto?ka Nezvanova di Fëdor Dostoevskij

Da firenzetoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Centro di Teatro Internazionale si tiene questa sera la prima assoluta di

Scritto tra il 1848 e il 1849, Netocka Nezvanova è il romanzo incompiuto di Dostoevskij: un’opera pensata come una grande confessione, interrotta dall’arresto e dalla deportazione dell’autore in Siberia, e rimasta senza un finale. Ma pur nella sua incompiutezza, contiene tutti i temi della prosa del grande scrittore russo: la miseria materiale e morale, la solitudine, la speranza. “Netocka” significa Nullina. Una giovane anima senza nome, senza casa, che attraversa famiglie e destini cercando il proprio posto nel mondo. Figura fragile e potente, anticipa le grandi eroine dostoevskiane e porta con sé musica, memoria e ferite profonde.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Neto ka Nezvanova

Tratto dal romanzo di Arnaldur Indriðason, ha per protagonista una donna avvocato al centro di una cospirazione internazionale

Anna Della Rosa al Teatro Modena in “Accabadora”, tratto dal romanzo di Michela Murgia

Il Teatro Modena di Genova ospiterà il 20 e 21 gennaio lo spettacolo “Accabadora”, adattamento teatrale del romanzo di Michela Murgia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Neto ka Nezvanova

Argomenti discussi: Spettacoli gratuiti tra mito e teatro di figura al Teatro La Casetta; Teatro e salute: al via la nona edizione del progetto Il teatro e il benessere; Pelle d’asino al teatro Dovizi di Bibbiena: una fiaba contemporanea tra danza e poesia; Altavilla Irpina, presentata la Stagione Teatrale 2025/2026: teatro, musica e cabaret al centro della scena.

Baby Blues, venerdì teatro d’autore al Centro Artistico il GrattacieloUn altro appuntamento di rilievo per la rassegna TAC – Teatro al Centro, in scena al Centro Artistico Il Grattacielo (via del Platano 6) e diretta da Eleonora Zacchi. Venerdì 13 febbraio alle 21.15 va ... livornopress.it

al centro di teatroApplausi a scena aperta per 'La Panne' al Teatro CivicoUna produzione Made in La Spezia e barese con la regia di Alessandro Maggi, direttore artistico del teatro spezzino ... lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.