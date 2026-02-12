Al Centro di Teatro Internazionale la prima assoluta di Nn tratto dal romanzo Neto?ka Nezvanova di Fëdor Dostoevskij
Al Centro di Teatro Internazionale si tiene questa sera la prima assoluta di
Scritto tra il 1848 e il 1849, Netocka Nezvanova è il romanzo incompiuto di Dostoevskij: un’opera pensata come una grande confessione, interrotta dall’arresto e dalla deportazione dell’autore in Siberia, e rimasta senza un finale. Ma pur nella sua incompiutezza, contiene tutti i temi della prosa del grande scrittore russo: la miseria materiale e morale, la solitudine, la speranza. “Netocka” significa Nullina. Una giovane anima senza nome, senza casa, che attraversa famiglie e destini cercando il proprio posto nel mondo. Figura fragile e potente, anticipa le grandi eroine dostoevskiane e porta con sé musica, memoria e ferite profonde.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
