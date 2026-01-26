Lite sfocia in rissa in via Cairoli | intervento delle forze dell' ordine e del 118

Nel primo pomeriggio di oggi, via Cairoli è stata teatro di una lite degenerata in rissa tra alcuni cittadini, nel tratto finale di via Santa Maria Elisabetta. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del personale sanitario. L’incidente evidenzia ancora una volta la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza pubblica in zone ad alta frequentazione.

Ancora tensioni in via Cairoli. Una violenta lite è esplosa nel tratto finale che incrocia via Santa Maria Elisabetta, nel primo pomeriggio di oggi 26 gennaio, dove un gruppo di persone ha iniziato a insultarsi per poi passare rapidamente alle vie di fatto. La situazione è degenerata in pochi istanti trasformandosi in una rissa che ha allarmato i residenti e i passanti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente polizia e carabinieri per riportare la calma ed evitare che il bilancio potesse aggravarsi. Insieme alle forze dell'ordine sono arrivati anche i sanitari con un'ambulanza e un'automedica, necessari per prestare le prime cure a un uomo rimasto ferito durante lo scontro.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

