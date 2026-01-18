Nada Cella Piano | Risolsi il caso 30 anni fa Vi spiego come

Trent’anni dopo. Era al tempo presidente del Consiglio Lamberto Dini, che i giornali soprannominavano Lambertow, per le sue affinità socio-psico-culturali con gli yankee, oppure il Rospo per le affinità fisiche con l’anfibio anuro della famiglia Bufonidae. Qualche somiglianza, in effetti, non mancava. Le radio nei bar sparavano a raffica la Terra dei cachi. Capolavoro dissacrante. Elio e le Storie Tese. Come dimenticare le sue gronde sopraccigliari? Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Cambiato qualcosa da allora? Mah. La Sampdoria era in serie A - il Genoa non lo so e non mi interessa - e a Chiavari pioveva a dirotto e in continuazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

