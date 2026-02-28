Attacco all' Iran in centinaia in piazza a Teheran per protestare contro Usa e Israele

A Teheran, centinaia di persone si sono radunate in piazza per manifestare contro l’attacco di Usa e Israele all’Iran. La protesta è avvenuta nella capitale iraniana, dove i partecipanti hanno espresso il loro dissenso nei confronti delle azioni militari. La manifestazione ha coinvolto un ampio numero di cittadini che hanno preso parte alla protesta.

Centinaia di persone sono scese in piazza a Teheran per protestare contro l'attacco di Usa e Israele all'Iran. I primi raid sabato 28 febbraio hanno dato il via alla guerra scatenando la reazione iraniana. Missili di Teheran hanno raggiunto Bahrein, Kuwait e Qatar. Le autorità iraniane hanno inviato degli sms esortando i residenti a lasciare Teheran. Lo riferiscono i media. Se possibile e mantenendo la calma, dirigetevi verso altre città", si legge nel testo del messaggio.