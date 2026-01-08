Genocidio Gaza è bugia contro Israele l' insegnamento dell' Istituto contro Antisemitismo alla Scuola di perfezionamento polizia italiana

Un seminario presso la Scuola di perfezionamento della polizia italiana ha suscitato dibattito, affrontando temi come negazione del genocidio e legami tra Israele e questioni di antisemitismo. L'iniziativa, promossa dall'Istituto contro l'Antisemitismo, ha generato discussioni sulla libertà di critica e sulla rappresentazione dei fatti storici. La questione evidenzia l'importanza di un'informazione accurata e di un confronto equilibrato su temi complessi e delicati.

Un seminario Isgap alla Scuola di polizia riaccende le polemiche: libri che negano genocidio e apartheid, legami con Israele e timori per la libertà di critica La Scuola di perfezionamento della polizia di Stato italiana ha invitato l'Institute for the Study of Global Antisemitsm & Policy a t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Una delegazione ISGAP di alto profilo ha presentato alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia i legami tra antisemitismo, terrorismo e trasferimenti di enormi flussi monetari verso i Paesi Occidentali

Leggi anche: Vescovi e comunità ebraica contro l’antisemitismo: un progetto comune per la scuola italiana

