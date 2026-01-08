Genocidio Gaza è bugia contro Israele l' insegnamento dell' Istituto contro Antisemitismo alla Scuola di perfezionamento polizia italiana
Un seminario presso la Scuola di perfezionamento della polizia italiana ha suscitato dibattito, affrontando temi come negazione del genocidio e legami tra Israele e questioni di antisemitismo. L'iniziativa, promossa dall'Istituto contro l'Antisemitismo, ha generato discussioni sulla libertà di critica e sulla rappresentazione dei fatti storici. La questione evidenzia l'importanza di un'informazione accurata e di un confronto equilibrato su temi complessi e delicati.
Un seminario Isgap alla Scuola di polizia riaccende le polemiche: libri che negano genocidio e apartheid, legami con Israele e timori per la libertà di critica La Scuola di perfezionamento della polizia di Stato italiana ha invitato l'Institute for the Study of Global Antisemitsm & Policy a t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Una delegazione ISGAP di alto profilo ha presentato alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia i legami tra antisemitismo, terrorismo e trasferimenti di enormi flussi monetari verso i Paesi Occidentali
Leggi anche: Vescovi e comunità ebraica contro l’antisemitismo: un progetto comune per la scuola italiana
E per i futuri agenti seminario su Gaza: “Sono tutte bugie” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "E per i futuri agenti seminario su Gaza: “Sono tutte bugie”" pubblicato il 2 Gennaio 2026 a firma di Stefania Maurizi ... ilfattoquotidiano.it
Medio Oriente, "A Gaza è genocidio": l'attacco della commissione Onu a Israele - La pubblicazione del rapporto, è stato accompagnato dall’invito alla comunità internazionale a porre fine al genocidio e prendere provvedimenti per punire i responsabili. lastampa.it
Ripeti una bugia infinite volte e la gente ci crederà: ecco com’è andato davvero il genocidio a Gaza - Lo diceva Joseph Gobbels: se una bugia è quella che tanti narreranno, tutti i giorni, una e cento volte di più, alla fine saranno in tanti a dire che è veramente così perché è così che deve essere ... ilfattoquotidiano.it
Ai primi di dicembre, alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia italiane, si è svolto un seminario tenuto dal Institute for the Study of Global Antisemitism & Policy (Isgap). I contenuti Nei libri pubblicati dall’Isgap si legge che il genocidio contro Gaza “ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.