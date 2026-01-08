Genocidio Gaza è bugia contro Israele l' insegnamento dell' Istituto contro Antisemitismo alla Scuola di perfezionamento polizia italiana

Un seminario presso la Scuola di perfezionamento della polizia italiana ha suscitato dibattito, affrontando temi come negazione del genocidio e legami tra Israele e questioni di antisemitismo. L'iniziativa, promossa dall'Istituto contro l'Antisemitismo, ha generato discussioni sulla libertà di critica e sulla rappresentazione dei fatti storici. La questione evidenzia l'importanza di un'informazione accurata e di un confronto equilibrato su temi complessi e delicati.

Medio Oriente, "A Gaza è genocidio": l'attacco della commissione Onu a Israele - La pubblicazione del rapporto, è stato accompagnato dall’invito alla comunità internazionale a porre fine al genocidio e prendere provvedimenti per punire i responsabili. lastampa.it

Ripeti una bugia infinite volte e la gente ci crederà: ecco com’è andato davvero il genocidio a Gaza - Lo diceva Joseph Gobbels: se una bugia è quella che tanti narreranno, tutti i giorni, una e cento volte di più, alla fine saranno in tanti a dire che è veramente così perché è così che deve essere ... ilfattoquotidiano.it

Ai primi di dicembre, alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia italiane, si è svolto un seminario tenuto dal Institute for the Study of Global Antisemitism & Policy (Isgap). I contenuti Nei libri pubblicati dall’Isgap si legge che il genocidio contro Gaza “ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.