‘Non Succederà Più’ Rosario Guglielmi e Lucia notte insieme prima del GF Vip? Lui smentisce e svela | È uno spirito libero

Rosario Guglielmi ha dichiarato di non aver visto Lucia Ilardo da diversi mesi. In un'intervista, ha affermato di essere uno spirito libero e ha negato di aver avuto incontri romantici con lei prima della partecipazione al reality show. Le sue parole sono arrivate mentre si discuteva delle voci riguardanti una presunta relazione tra i due prima dell'ingresso nel programma.

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Rosario Guglielmi non vede Lucia Ilardo da mesi, cosa ha detto su di lei. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 28 marzo 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Rosario Guglielmi, ex concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island. Rosario e Lucia dopo Temptation Island (Screen Witty tv) Al reality dei sentimenti ha partecipato con l’ex fidanzata Lucia Ilardo, la loro relazione è finita poco dopo il reality perché lui ha scoperto che l’ha tradito con uno dei tentatori. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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