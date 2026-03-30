Non stavo bene è stato un anno pesante | Lukaku rompe il silenzio e spiega perché è rimasto in Belgio

Da ilfattoquotidiano.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta riguardo alla sua assenza dal campo e ai motivi che lo hanno portato a restare nel suo paese. Ha riferito di aver attraversato un periodo difficile, segnato da un infortunio e da una recente perdita familiare. La sua scelta di rimanere in Belgio è stata dettata dalla necessità di affrontare momenti complicati sia fisicamente che emotivamente.

“Questa stagione è stata davvero pesante per me, tra l’infortunio e la perdita personale (il padre è mancato poche settimane fa, ndr). So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto”. Romelu Lukaku rompe il silenzio dopo le polemiche degli ultimi giorni e lo fa sui social, raccontando la sua versione. L’attaccante del Napoli ha deciso di rinunciare alle due amichevoli del Belgio dopo esser partito, ma a causa di alcuni problemi fisici il Napoli ha deciso di richiamarlo in Italia. L’attaccante però si è rifiutato di tornare: motivo per cui riceverà una multa e rischia anche di finire fuori rosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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