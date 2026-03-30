Non solo musicista non solo attore Un viaggio dal circolino a Cuba Con un piano B rimasto in biblioteca

David Riondino, noto musicista e attore, ha avuto un percorso che lo ha portato anche a lavorare come bibliotecario. Mentre avviava la sua carriera artistica, ha vinto un concorso presso una grande biblioteca nazionale. Nel corso degli anni, ha vissuto esperienze che spaziano dal panorama musicale a quello teatrale, e ha anche viaggiato fino a Cuba, mantenendo in stand-by il suo ruolo di bibliotecario.

di Benedetto Ferrara FIRENZE Porte girevoli. Mentre iniziava la sua carriera artistica David Riondino preparava il suo piano B, vincendo il concorso come bibliotecario alla “Nazionale”. Anche Paolo Hendel, il suo compagno di avventure di allora, aveva trovato il suo lavoro “serio” in Provincia, occupandosi di rilasciare i visti per i guardiacaccia. Sliding doors, appunto, perché poi i due capirono ben presto quale fosse la loro strada. E così nacque l’avventura del collettivo Victor Jara, dal nome del musicista cileno che pagò con la vita, dopo il golpe di Pinochet, la sua amicizia con Salvador Allende. Da metà anni settanta questo gruppo di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non solo musicista, non solo attore. Un viaggio dal circolino a Cuba. Con un piano B rimasto in biblioteca Articoli correlati Il femminismo del circolino progressista? Ormai è ridotto solo agli insultiLa postverità era termine che andava di moda nel 2016: da noi abbiamo fatto in questi anni grandi passi in avanti, va di moda la verità capovolta. Il Barcellona esce ufficialmente dal progetto Superlega. È rimasto solo il Real MadridOrmai è rimasto solo il Real: quella che doveva essere l’alternativa al predominio Uefa ha visto, gradualmente, l’uscita di tutti i club che... Altri aggiornamenti su Non solo musicista non solo attore Un... Discussioni sull' argomento Non solo musicista, non solo attore. Un viaggio dal circolino a Cuba. Con un piano B rimasto in biblioteca; Yudania Gómez Heredia: dalla soglia dell’isola al palcoscenico del mondo; Buena Vista Social Club, il concerto al Gran Geox: I suoni da Cuba al mondo; Jack White di nuovo contro Trump: È un furfante manipolatore. Gli Stati Uniti stanno consentendo a una petroliera russa carica di petrolio di raggiungere Cuba. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali sulla petroliera si stima ci siano 730.000 barili e sarebbe la prima dopo mesi di blocco petrolif - facebook.com facebook Cuba, il 73enne Alejandro e un regime dopo l'altro: «Ora meglio Trump che avere fame. Liberi mai, ma siamo stati felici» x.com