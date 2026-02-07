Il Barcellona esce ufficialmente dal progetto Superlega È rimasto solo il Real Madrid
Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il suo abbandono dal progetto Superlega. Ora resta solo il Real Madrid, l’ultimo club ancora coinvolto in quella che doveva essere una competizione esclusiva per i grandi nomi del calcio europeo. La fuga dei club, partita con il ritiro del Barça, lascia il progetto sempre più isolato e senza possibilità di andare avanti.
Ormai è rimasto solo il Real: quella che doveva essere l’alternativa al predominio Uefa ha visto, gradualmente, l’uscita di tutti i club che avrebbero dovuto prendere parte a una competizione esclusiva, pensata appositamente per i top club. Ora, anche il Barcellona si è tirato fuori. Il Barcellona esce dalla Superlega: i dettagli. Si legge sul profilo ufficiale del club blaugrana: “Il Barcellona comunica ufficialmente che oggi ha notificato formalmente alla European Super League Company e ai club coinvolti il proprio ritiro dal progetto della Superlega europea.” Questo rappresenta l’allontanamento finale tra Real e il club blaugrana Riporta Football Espana: Questo rappresenta l’ultimo passo nell’allontanamento crescente tra Real Madrid e Barcellona e, nel caso dei catalani, nel rafforzamento del loro rapporto con la Uefa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
