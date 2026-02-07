Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il suo abbandono dal progetto Superlega. Ora resta solo il Real Madrid, l’ultimo club ancora coinvolto in quella che doveva essere una competizione esclusiva per i grandi nomi del calcio europeo. La fuga dei club, partita con il ritiro del Barça, lascia il progetto sempre più isolato e senza possibilità di andare avanti.

Ormai è rimasto solo il Real: quella che doveva essere l’alternativa al predominio Uefa ha visto, gradualmente, l’uscita di tutti i club che avrebbero dovuto prendere parte a una competizione esclusiva, pensata appositamente per i top club. Ora, anche il Barcellona si è tirato fuori. Il Barcellona esce dalla Superlega: i dettagli. Si legge sul profilo ufficiale del club blaugrana: “Il Barcellona comunica ufficialmente che oggi ha notificato formalmente alla European Super League Company e ai club coinvolti il proprio ritiro dal progetto della Superlega europea.” Questo rappresenta l’allontanamento finale tra Real e il club blaugrana Riporta Football Espana: Questo rappresenta l’ultimo passo nell’allontanamento crescente tra Real Madrid e Barcellona e, nel caso dei catalani, nel rafforzamento del loro rapporto con la Uefa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Barcellona esce ufficialmente dal progetto Superlega. È rimasto solo il Real Madrid

