Émilien Jacquelin passa dal biathlon al ciclismo e si prepara a entrare nel circuito WorldTour, con un obiettivo legato ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La sua carriera nel biathlon, che include il successo nel mito di Pantani, si intreccia ora con un nuovo progetto sportivo. La transizione segna un cambio di disciplina e di ambizioni, mantenendo un collegamento con il passato attraverso un filo invisibile.

C’è un filo sottile che lega neve e asfalto, carabina e manubrio. Un filo che, nel caso di Émilien Jacquelin, parte da lontano e porta dritto nel cuore del ciclismo più romantico. Tutto nasce da un nome che in Italia è leggenda: Marco Pantani. Non solo un idolo sportivo, ma una scintilla capace di accendere sogni. Alle Olimpiadi Invernali di Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quel legame è diventato visibile a tutti. Jacquelin ha scelto un gesto intimo e potentissimo: portare con sé un orecchino appartenuto al “Pirata”, donatogli dalla famiglia. Un simbolo toccato al traguardo della sua medaglia di bronzo dell’inseguimento, quasi a chiudere un cerchio emotivo tra ispirazione e realtà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jacquelin passa al ciclismo: dal mito di Pantani al nuovo progetto WorldTour dopo Milano Cortina 2026

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