Chi è Emilien Jacquelin alle Olimpiadi con l'orecchino di Marco Pantani grazie alla sua famiglia

Emilien Jacquelin, biatleta francese, affronterà le Olimpiadi di Milano Cortina indossando l’orecchino di Marco Pantani. A spingerlo a portare quel simbolo è il forte legame con la famiglia del campione di ciclismo, che lo ha accolto e sostenuto nel suo percorso.

Il biatleta francese Emilien Jacquelin gareggerà a Milano Cortina indossando l'iconico orecchino di Marco Pantani, grazie al profondo legame che lo lega con la famiglia del campionissimo di ciclismo. Un tributo al Pirata che lo ispirò sin da piccolo a emularlo: "Gareggerà con me, per dirgli grazie e ricordare che la sua storia ha regalato ai bambini il piacere e il coraggio di sfidare le avversità".

