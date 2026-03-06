Usa Lionel Messi e l’Inter Miami celebrati dal presidente Trump | Sei meglio di Pelé

Da lapresse.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Trump ha ricevuto alla Casa Bianca Lionel Messi e la squadra dell’Inter Miami, congratulandosi con loro per la vittoria della MLS Cup. Durante l’evento, Trump ha espresso apprezzamento per Messi, affermando che è superiore a Pelé. La squadra si è presentata in occasione di questa cerimonia ufficiale, che ha visto il presidente intervenire per omaggiare i campioni.

Lionel Messi e i suoi compagni dell’Inter Miami sono stati ricevuti alla Casa Bianca e celebrati dal presidente Donald Trump per aver vinto la MLS Cup. Lo scorso dicembre Miami ha battuto i Vancouver Whitecaps per il titolo della Major League Soccer, e la stella argentina è stata nominata MVP della Lega per la seconda stagione consecutiva. “Leo, sei arrivato e hai vinto, e questo è qualcosa di molto difficile da fare, molto, molto insolito e francamente, c’è molta più pressione su di te di quanto chiunque possa immaginare, perché ci si aspetta che tu vinca, ma quasi nessuno vince”, ha detto Trump, che poi ha aggiunto: “Non lo so, potresti essere migliore di Pelé. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa lionel messi e l8217inter miami celebrati dal presidente trump sei meglio di pel233
© Lapresse.it - Usa, Lionel Messi e l’Inter Miami celebrati dal presidente Trump: "Sei meglio di Pelé"

Leggi anche: Trump, meglio Messi o Pelé? “Leo è più forte”

L’Inter Miami ha deciso di ingaggiare Robert Lewandowski per giocare al fianco di Lionel Messi2025-12-17 13:21:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

Una selezione di notizie su Lionel Messi.

Temi più discussi: Video. Messi e l'Inter Miami incontrano Trump alla Casa Bianca; Lionel Messi è ancora il re del calcio: primo per il CIES tra i giocatori più decisivi al mondo; Lionel Messi e l'Inter Miami applaudono Donald Trump dopo il discorso sugli attacchi all'Iran durante la visita alla Casa Bianca; Trump cube a Lionel Messi sei entrato e hai vinto durante i festeggiamenti alla Casa Bianca dell’Inter Miami.

lionel messi usa lionel messi eUsa, Lionel Messi e l’Inter Miami celebrati dal presidente Trump: Sei meglio di Pelé(LaPresse) Lionel Messi e i suoi compagni dell’Inter Miami sono stati ricevuti alla Casa Bianca e celebrati dal presidente Donald Trump per ... stream24.ilsole24ore.com

lionel messi usa lionel messi eTrump, gaffe con Messi alla Casa Bianca: parla di Pelè e Ronaldo ma soprattutto della guerra in IranDonald Trump alla Casa Bianca: che gaffe con Lionel Messi, parlando di Pelé e Cristiano Ronaldo. Nel mezzo, la tensione in Iran a pochi mesi dal Mondiale. sport.virgilio.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.