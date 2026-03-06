Il presidente Trump ha ricevuto alla Casa Bianca Lionel Messi e la squadra dell’Inter Miami, congratulandosi con loro per la vittoria della MLS Cup. Durante l’evento, Trump ha espresso apprezzamento per Messi, affermando che è superiore a Pelé. La squadra si è presentata in occasione di questa cerimonia ufficiale, che ha visto il presidente intervenire per omaggiare i campioni.

Lionel Messi e i suoi compagni dell’Inter Miami sono stati ricevuti alla Casa Bianca e celebrati dal presidente Donald Trump per aver vinto la MLS Cup. Lo scorso dicembre Miami ha battuto i Vancouver Whitecaps per il titolo della Major League Soccer, e la stella argentina è stata nominata MVP della Lega per la seconda stagione consecutiva. “Leo, sei arrivato e hai vinto, e questo è qualcosa di molto difficile da fare, molto, molto insolito e francamente, c’è molta più pressione su di te di quanto chiunque possa immaginare, perché ci si aspetta che tu vinca, ma quasi nessuno vince”, ha detto Trump, che poi ha aggiunto: “Non lo so, potresti essere migliore di Pelé. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Lionel Messi e l’Inter Miami celebrati dal presidente Trump: "Sei meglio di Pelé"

