Una squadra di Fidardo non riesce a mettere insieme tre vittorie consecutive nel match contro la formazione di Castelfidardo, conclusosi con il risultato di 3-1. La partita ha visto in campo i giocatori di entrambe le squadre, con alcune sostituzioni effettuate nel corso del secondo tempo. La cronaca riporta i marcatori e le variazioni di formazione durante i novanta minuti di gioco.

UNI 3 CASTELFIDARDO 1 UNI: Gariti, Buchel (23’ st Ramceski), Gemini (30’ st Binaco), Lancioni (35’ st D’Alessandris), Pettorossi (29’ st Tondi), Morelli, De Santis, Bordi, Cantisani, Persichini (30’ st Della Pietra), Manu. Panchina: Tonelli, Marianelli, Grassetti, Okojie. All. Casciotti CASTELFIDARDO: Petrucci, Ascoli, Paramatti (14’ st Bugari), Dompnier (28’ st Gallo), Fiscaletti, Tarulli, Abagnale (14’ st Georgievski), Palestini, Traini (38’ st Taddei), Morais, Valentino (19’ st Bartoli). Panchina: Osama, Ruini, Clerici, Dovhanyk. All. Cuccù Arbitro: Meta di Vicenza Reti: 39’ pt Morelli, 1’ st Persichini, 27’ st Morais, 37’ st Ramceski Non riesce il tris vincente di fila alla squadra fidardense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non riesce il tris vincente di seguito alla squadra fidardense

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