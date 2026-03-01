Il ciclista fidardense si è piazzato quarto nella tappa più difficile del Giro di Sardegna, contribuendo con impegno alla strategia di squadra. Durante la corsa, ha lavorato per supportare il suo compagno, cercando di contrastare gli attacchi degli avversari e mantenendo il ritmo. Questo risultato si aggiunge a una serie di piazzamenti di rilievo nella corsa, che si è conclusa con il successo di Zana.

Un altro piazzamento nella top five per Gianmarco Garofoli al Giro di Sardegna. Ieri, nella tappa più impegnativa, il professionista fidardense ha chiuso al quarto posto facendo un gran lavoro di squadra per il suo compagno Filippo Zana, stoppando tutti i tentativi degli avversari. Un lavoro premiato con la vittoria di tappa di Zana che è balzato anche in testa alla classifica generale. Insomma obiettivo centrato da parte dei lupi della Soudal Quick-Step che sul traguardo della tappa regina, la quarta e penultima del giro sardo, piazza tre atleti nei primi quattro. Primo Zana, terzo Louis Vervaecke e quarto Garofoli. Battaglia dove essere e battaglia è stata da Arbatax a Nuoro (oltre 150 km), con Zana che ha lasciato tutti facendo il vuoto a una decina di km dalla fine sfruttando anche la superiorità numerica della propria formazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ciclista fidardense arriva quarto, ma fa un gran lavoro di squadra. Garofoli lavora per Zana e lo lancia alla conquista del Giro di Sardegna

Filippo Zana conquista la tappa regina del Giro di Sardegna e la maglia di leaderUna spettacolare dimostrazione di forza ed_execution attraverso un attacco deciso nel finale ha permesso a filippo zana di conquistare una vittoria...

Nicolò Garibbo supera Filippo Zana nella prima tappa del Giro di Sardegna 2026Una tappa inaugurale molto vivace del Giro di Sardegna ha regalato una vittoria di qualità a Nicolò Garibbo, portacolori del Team UKYO.