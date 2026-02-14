Hockey Mastini Varese | stop alla serie vincente del Caldaro 1-0 e nuove speranze per la squadra di casa
Il match tra Mastini Varese e Caldaro si è concluso con una vittoria di misura per i padroni di casa, che hanno stoppato la serie di successi della squadra altoatesina grazie a un gol nel primo tempo. La partita si è giocata in un clima acceso, con i Varesini che hanno dimostrato determinazione e compattezza, portando a casa tre punti importanti per il loro cammino.
I Mastini Varesini Stupiscono il Caldaro: Una Vittoria che Rinnova le Speranze. I Mastini di Varese hanno conquistato una vittoria significativa contro il Caldaro, imponendosi per 1-0 in una partita combattuta e ben giocata. Il successo, avvenuto ieri sera sul ghiaccio varesino, interrompe una striscia di nove vittorie consecutive del Caldaro, una squadra considerata tra le favorite per la conquista del titolo nazionale, e proietta i Mastini in una nuova luce nel panorama dell’hockey italiano. Una Partita Tattica e Combattuta. L’incontro si è aperto con i Mastini che hanno preso subito il controllo del gioco, dimostrando un’organizzazione tattica e una fluidità di manovra che hanno messo in difficoltà la difesa del Caldaro.🔗 Leggi su Ameve.eu
Appiano, gelo Varese: Pirati vincono 3-1, trasferta ancora un incubo per i Mastini di Matikainen.
Appiano si prende i tre punti contro Varese, battendo i Mastini 3-1 davanti ai propri tifosi.
Mastini da dieci e lode. Sconfitto il Caldaro nella partita perfetta.I gialloneri abbattono di misura (1-0) la corazzata altoatesina con un ottimo gioco e belle idee sul ghiaccio. Due pali e tante azioni pericolose avrebbero potuto generare uno score ancora più rotondo ... varesenews.it
Mastini, cose turche: avanti 3-1, subiscono 6 gol dall'Aosta negli ultimi 12 minuti (4 in inferiorità e 2 a porta vuota) e perdono 7-4!Un'esagerata penalità di 5 minuti a Christian Buono al 46'05 ammazza i Mastini, che con 5 assenze restano senza fiato e crollano in un baleno dopo aver dominato. Gli arbitri sbagliano, ma le mancanze ... varesenoi.it
Dopo il passaggio a vuoto di Aosta, Varese attende la capolista (sabato 14, ore 18,45) senza diversi giocatori. Serve fare tesoro delle cose buone viste mercoledì per scardinare la difesa altoatesina LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/02/mastini-alla-p facebook
