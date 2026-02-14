Hockey Mastini Varese | stop alla serie vincente del Caldaro 1-0 e nuove speranze per la squadra di casa

Il match tra Mastini Varese e Caldaro si è concluso con una vittoria di misura per i padroni di casa, che hanno stoppato la serie di successi della squadra altoatesina grazie a un gol nel primo tempo. La partita si è giocata in un clima acceso, con i Varesini che hanno dimostrato determinazione e compattezza, portando a casa tre punti importanti per il loro cammino.

I Mastini Varesini Stupiscono il Caldaro: Una Vittoria che Rinnova le Speranze. I Mastini di Varese hanno conquistato una vittoria significativa contro il Caldaro, imponendosi per 1-0 in una partita combattuta e ben giocata. Il successo, avvenuto ieri sera sul ghiaccio varesino, interrompe una striscia di nove vittorie consecutive del Caldaro, una squadra considerata tra le favorite per la conquista del titolo nazionale, e proietta i Mastini in una nuova luce nel panorama dell’hockey italiano. Una Partita Tattica e Combattuta. L’incontro si è aperto con i Mastini che hanno preso subito il controllo del gioco, dimostrando un’organizzazione tattica e una fluidità di manovra che hanno messo in difficoltà la difesa del Caldaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Appiano si prende i tre punti contro Varese, battendo i Mastini 3-1 davanti ai propri tifosi.

La vittoria di Varese contro Milano nella 17ª giornata di Serie A 2025-2026 segna un importante risultato per il campionato, con Moore protagonista.

