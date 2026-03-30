A 68 anni, l’attrice continua a condividere il suo approccio alla cura della pelle, anche se ammette che alcuni trattamenti sono scomodi. La sua routine comprende processi che non sono delicati sul viso, ma che ritiene necessari per mantenere un aspetto giovane. La sua posizione sul tema si basa su una combinazione di effetti visibili e di impegno personale.

S haron Stone non smette mai di stupire quando si tratta di segreti di bellezza. L’attrice, 68 anni portati con un’eleganza invidiabile, ha recentemente condiviso un video sul suo profilo Instagram che ha acceso la curiosità dei fan: la si vede mentre si sottopone a un trattamento viso decisamente energico, in cui si fa letteralmente prendere a schiaffi a un ritmo quasi ipnotico. La scena mostra il celebre visagista delle star Lord Gavin McLeod-Valentine mentre esegue colpetti rapidi, ritmici e piuttosto decisi sul volto dell’attrice, concentrandosi in particolare su guance e mandibola. Lei, rilassata e sorridente, commenta: «E questo, amici miei, è il famoso face slap di Lord Gavin Valentine Paige, e sono fortunata ad averlo!». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non proprio delle carezze al viso. Ma per restare giovani a 68 anni bisogna pur soffrire un po'

Articoli correlati

Rasserenato mister Miramari, pur non risparmiando una critica. "Soddisfatto di questa prova ma bisogna essere più concreti»Mister Miramari ha un’espressione rilassata dopo il franco successo che dà continuità al buon punto di Pesaro.

Arianna Fontana: “Oro a 35 anni? Non c’è un segreto per restare giovani, forse perché ci alleniamo al freddo”Al Messaggero dopo l'oro nella staffetta mista: "Avevo 15 anni e 10 mesi alla prima Olimpiade.

Contenuti e approfondimenti su Non proprio delle carezze al viso Ma...

Discussioni sull' argomento L’orco nello spogliatoio dei baby calciatori. Il fenomeno preoccupante che inquina i nostri vivai; Le sue mani piene di carezze, la strada senza pietà: Arrivederci, Flora; Ambra Angiolini e Pico Cibelli non si nascondono più: a Milano baci e carezze alla luce del sole; Idoli è un film sulle moto che non racconta il mondo del motociclismo: troppi stereotipi e poca sostanza.

Le carezze di mamma e papà? Sono una vera «terapia», lo dice la scienzaDalla pelle al cervello, dalle mani al cuore: la carezza è un gesto primordiale che la scienza sta imparando a decifrare. È il filo invisibile che collega genitori e figli, e che accompagna lo ... corriere.it

Ci sono momenti in cui tutto sembra vuoto. Ed è proprio lì che nasce qualcosa. Per il biblista Ermes Ronchi, la preghiera è questo: un’anfora vuota sotto una fontana. «L’amore riempie. Il dolore scopre. Le lacrime tolgono le maschere. E ci riportano alla verità» - facebook.com facebook

Il Bologna FC 1909 esprime il proprio cordoglio per il grave lutto che ha colpito la famiglia Rivetti e il Modena FC. A Silvio e a Carlo Rivetti, alla famiglia e al club vanno le più sentite condoglianze in questo momento di enorme dolore per la scomparsa della pi x.com